إعلام إيراني: مراحل اختيار المرشد الأعلى الجديد جارية


أفادت وكالة انباء فارس، مساء الثلاثاء، أن مراحل اختيار المرشد الأعلى الجديد في إيران جارية.

وقالت وكالة فارس عن مصادر، "المراحل النهائية لاختيار المرشد الأعلى الجديد جارية والنتيجة قد تعلن قريبا".

وأضافت المصادر، "خبر استهداف مبنى تابع لمجلس خبراء القيادة في قم صحيح لكن لم يكن هناك اجتماع لأعضاء المجلس"، مؤكدة أن "اجتماعات مجلس خبراء القيادة تعقد عن بعد".

وكان مسؤول اسرائيلي أفاد، اليوم الثلاثاء، باستهداف مجلس خبراء القيادة خلال اجتماع لاختيار مرشد أعلى جديد خلفا للسيد علي خامنئي الذي تم اغتياله السبت الماضي.

