21 مليون سوداني يعانون نقصا حادا في الغذاء

قالت الأمم المتحدة إن اليوم التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، يصادف مرور 1000 يوم على اندلاع النزاع في السودان، محذرة من حجم المعاناة الهائل.

وأشار المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس ليرك، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد يُقدّر بأكثر من 21 مليون شخص.

وأوضح ليرك خلال مؤتمر صحفي دوري، أن نحو 34 مليون شخص في السودان يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية، فيما لا تزال البلاد تعاني من تداعيات الأزمة بشكل واسع.

وشدد على أن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم، مؤكدا أن 9.3 مليون شخص نزحوا داخل البلاد، وأكثر من 4.3 مليون فروا عبر الحدود، ما يزيد الضغط على الدول المجاورة.

وأكد المتحدث أن المجاعة تأكدت في مناطق مثل الفاشر وكادوقلي، بينما تبقى 20 منطقة أخرى على الأقل معرضة لخطر شديد.

وأشار إلى أن "النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر، موضحا أن الأسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي بثلاثة أضعاف، فيما أفادت ثلاثة أرباع هذه الأسر بعدم كفاية الطعام لديها".

وأضاف ينس ليرك أن "الجوع في السودان أصبح مرتبطا بالنوع الاجتماعي بشكل متزايد"، محذرا من "استمرار تدهور الوضع إذا لم يتم التحرك عاجلا".