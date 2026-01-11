الصفحة الدولية

21 مليون سوداني يعانون نقصا حادا في الغذاء


قالت الأمم المتحدة إن اليوم التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، يصادف مرور 1000 يوم على اندلاع النزاع في السودان، محذرة من حجم المعاناة الهائل.

وأشار المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس ليرك، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد يُقدّر بأكثر من 21 مليون شخص.

وأوضح ليرك خلال مؤتمر صحفي دوري، أن نحو 34 مليون شخص في السودان يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية، فيما لا تزال البلاد تعاني من تداعيات الأزمة بشكل واسع.

وشدد على أن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم، مؤكدا أن 9.3 مليون شخص نزحوا داخل البلاد، وأكثر من 4.3 مليون فروا عبر الحدود، ما يزيد الضغط على الدول المجاورة.

وأكد المتحدث أن المجاعة تأكدت في مناطق مثل الفاشر وكادوقلي، بينما تبقى 20 منطقة أخرى على الأقل معرضة لخطر شديد.

وأشار إلى أن "النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر، موضحا أن الأسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي بثلاثة أضعاف، فيما أفادت ثلاثة أرباع هذه الأسر بعدم كفاية الطعام لديها".

وأضاف ينس ليرك أن "الجوع في السودان أصبح مرتبطا بالنوع الاجتماعي بشكل متزايد"، محذرا من "استمرار تدهور الوضع إذا لم يتم التحرك عاجلا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لاريجاني: الاستقرار الاقتصادي لا يُبنى بالفوضى والتخريب
في أول تصريح منذ اعتقاله.. مادورو: "أنا مقاتل"!
القضاء الإيراني: محاكم خاصة للتحقيق مع عناصر الشغب ولا رأفة معهم
إيلون ماسك يتهم بريطانيا بـ"قمع حرية التعبير"
21 مليون سوداني يعانون نقصا حادا في الغذاء
بريطانيا والناتو يخططان لتعزيز الأمن في القطب الشمالي بعد تصعيد ترامب بشأن غرينلاند
رئيس كوبا يرد على ترامب: مستعدون للدفاع عن نفسنا حتى آخر قطرة دم
كوبا ترد على ترامب: تتصرفون كالمجرمين
تركيا تتهم إسرائيل بالتحريض على التظاهرات في إيران عبر إكس
قاليباف: في حال أي عدوان على إيران سنستهدف القواعد الأميركية في المنطقة والأراضي المحتلة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك