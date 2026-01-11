الصفحة الدولية

بزشكيان: عناصر إرهابية من الخارج تستغل الاحتجاجات لإثارة الفوضى


أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمة وجّهها إلى الشعب الإيراني، اليوم الأحد ( 11 كانون الثاني 2026 )، أن بلاده تواجه محاولات منظمة لزعزعة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى دخول «عناصر إرهابية» من خارج البلاد بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الأخيرة.

وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "أبناء هذا البلد يحتجون ويعترضون، لكنهم لا يحرقون الأسواق ولا يرتكبون الجرائم" ، مشدداً على ضرورة التفريق بين الاحتجاجات الاقتصادية المشروعة وأعمال الشغب والتخريب".

وأضاف أن "النظام والحكومة مستعدان للاستماع إلى صوت الشعب والتعامل بجدية مع مطالبه، وما يجري في البلاد لا يمكن تبريره تحت عنوان «الاحتجاج»، متسائلاً: في أي مكان من العالم تُقطع رؤوس الناس باسم الاعتراض؟، مشدداً على أن أي إيراني وطني لا يمكن أن يقبل بزرع الكراهية والانقسام داخل المجتمع".

وأوضح الرئيس الإيراني أن "الحكومة عازمة على حل المشكلات الاقتصادية ومواصلة إصلاحاتها، مؤكداً أنها تميّز بوضوح بين الاعتراض السلمي وأعمال الشغب التي تهدف إلى تشويه المطالب الشعبية. ودعا المواطنين إلى التواجد في الساحات والتعبير عن مواقفهم، مع عدم السماح لأعمال التخريب بتشويه الاحتجاجات".

وفي سياق متصل، أشار بزشكيان إلى أن "أعداء البلاد يسعون إلى زرع الفوضى والاضطراب بعد حرب الأيام الـ12"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تصدّران الأوامر لمثيري الشغب بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي".

وقال إن "العدو حاول زعزعة أمن إيران خلال العدوان العسكري، واليوم يعمل على تصعيد التوتر عبر استغلال الملف الاقتصادي".

وكشف الرئيس الإيراني عن وجود "عدد من العناصر المدرّبة داخل البلاد، إضافة إلى «إرهابيين تم إدخالهم من الخارج"، لتنفيذ أعمال تخريبية، مؤكداً أن المجتمع الإيراني «لا يقبل بحرق المساجد أو الاعتداء على المقدسات".

كما أعلن بزشكيان أن "الحكومة وجّهت بوضوح إلى إجراء لقاءات مباشرة مع التجار، وقد جرى تنفيذ جزء منها بالفعل، في إطار السعي لمعالجة الأزمات الاقتصادية وطمأنة الأسواق".

ودعا بزشكيان أبناء الشعب الإيراني إلى النأي بأنفسهم عن مثيري الشغب والعناصر الإرهابية، مؤكداً أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب الوعي والوحدة، إلى جانب استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال بزشكيان إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى إخضاع إيران عبر مخططات تستهدف أمنها واستقرارها، مشدداً على أن طهران ستقف بحزم في وجه هذه السياسات ولن تسمح بتمريرها".

وتابع بزشكيان، إن "أمريكا لا تريد الخير لإيران»، داعياً مختلف فئات الشعب الإيراني إلى النزول إلى الساحات والتعبير عن موقف موحد دفاعاً عن البلاد وأمنها في مواجهة ما وصفه بالمخططات الخارجية".

وفي سياق متصل، وجّه الرئيس الإيراني دعوة مباشرة لمن انخرطوا في أعمال الشغب للعودة عن هذا المسار، مؤكداً أن باب العودة مفتوح أمام من يختار الوفاء لإيران، لكنه شدد في المقابل على أن السلطات ستكون «حازمة جداً» مع من وصفهم بـ«عملاء الخارج» الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار.

وأشار بزشكيان إلى أن "بلاده تخوض في الوقت نفسه «حرباً اقتصادية» تهدف إلى الضغط على الشعب والدولة، مؤكداً أن إيران ستواجه هذه الحرب وستتصدى للمؤامرات، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الداخلية بالتوازي مع الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وختم الرئيس الإيراني بالتأكيد على أن "مواجهة التحديات الراهنة تتطلب وحدة الصف والتكاتف بين الدولة والشعب، مشدداً على أن مسار الإصلاح سيستمر «جنباً إلى جنب مع كل أبناء الشعب الإيراني»، رغم الضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس كوبا يرد على ترامب: مستعدون للدفاع عن نفسنا حتى آخر قطرة دم
كوبا ترد على ترامب: تتصرفون كالمجرمين
تركيا تتهم إسرائيل بالتحريض على التظاهرات في إيران عبر إكس
قاليباف: في حال أي عدوان على إيران سنستهدف القواعد الأميركية في المنطقة والأراضي المحتلة
بزشكيان: عناصر إرهابية من الخارج تستغل الاحتجاجات لإثارة الفوضى
بعد فنزويلا.. ترامب يوجه بوصلته نحو كوبا ويدعو لاتفاق "قبل فوات الآوان"
إيران: الكشف عن جزءا من تحقيقات الطب الشرعي بشأن عدد القتلى
عراقجي يصف تقييم بومبيو للاحتجاجات الإيرانية بـ"الوهم" ويكشف تورط إسرائيل وأمريكا
اعتقال جاسوس أجنبي بتوجيه من الموساد داخل إيران
الرئيس الإيراني : جهود واشنطن وإسرائيل تهدف لزعزعة الأمن ونشر الفوضى
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك