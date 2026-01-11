بعد فنزويلا.. ترامب يوجه بوصلته نحو كوبا ويدعو لاتفاق "قبل فوات الآوان"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، رسالة الى كوبا من اجل عقد اتفاق مع الولايات المتحدة "قبل فوات الآوان".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): "لا مزيد من النفط أو الأموال لكوبا - صفر! أقترح بشدة أن يعقدوا اتفاقا قبل فوات الأوان".

وأضاف: "عاشت كوبا لسنوات عديدة على كميات كبيرة من النفط والأموال من فنزويلا"، وقدمت في المقابل "خدمات أمنية لآخر ديكتاتورين فنزويليين"، وهو أمر لم يعد مطلوباً، لأن فنزويلا محمية الآن من قبل "أقوى جيش في العالم (بفارق كبير!)" وفق تعبيره.