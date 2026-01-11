الصفحة الدولية

إيران: الكشف عن جزءا من تحقيقات الطب الشرعي بشأن عدد القتلى


أعلنت السلطات الإيرانية أنها ألقت القبض على المتسببين الرئيسيين بأعمال الشغب السبت، كاشفة جزءا من تحقيقات الطب الشرعي بشأن عدد القتلى الكبير، ومشيرة إلى تورط عناصر مدربة، فقد ذكر قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان إن التنسيق بين قوات الأمن والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون أدى إلى تحسين أسلوب التعامل مع ما وصفه بـ"مثيري الشغب"، موضحا أن الأيام الأخيرة شهدت تطورا تمثل في إدانة أعمال الشغب من جانب مواطنين في عدة محافظات، إضافة إلى فصل المحتجين عن العناصر المتورطة في العنف، ما أسهم في هدوء نسبي شهدته البلاد الليلة الماضية مقارنة بالليالي السابقة.

كذلك أعلن رادان اعتقال "عناصر رئيسية" من وراء الاضطرابات، متوعدا بمحاكمتهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، ومحذرا من أن الشرطة ستتعامل "بحزم وسرعة ودون رحمة" مع من يصفهم بمثيري الشغب، مع استمرار الفصل بين الاحتجاجات السلمية وأعمال العنف.

وبخصوص القتلى، أوضح إن تقارير الطب الشرعي تشير إلى أن نسبة كبيرة منهم قضوا بطعنات وأسلحة بيضاء أو بإطلاق نار من مسافات قريبة جدا، معتبرا أن ذلك دليل على أن عمليات القتل نفذتها "عناصر مدربة وموجهة" لا تنتمي إلى قوات الأمن الرسمية.

فيما اتهم رادان هذه المجموعات بأنها تعمل "كجنود متطوعين" لصالح أعداء إيران، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف زعزعة أمن البلاد وخيانة الوطن، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية ستواصل ملاحقتهم "حتى آخر فرد"، وأن الشعب الإيراني، بحسب تعبيره، سيوجه "ردا حاسما" يفضي إلى "نصر جديد" على أعدائه.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
