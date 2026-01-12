الصفحة الدولية

وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات مجموعة قوات /دنيبر/ التابعة لها، سيطرت على بلدة /نوفوبويكوفسكويه/ في مقاطعة /زابوروجيا/ شرقي أوكرانيا.

وبحسب تقرير الوزارة اليومي الصادر عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني 1265 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وأفاد التقرير بأن نيران القوات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت منشآت لقطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، ومطارات عسكرية، ومصانع لإنتاج المسيرات بعيدة المدى ومواقع تخزينها، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني في 157 منطقة، وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 5 قنابل جوية موجهة و4 قذائف من نظام /هيمارس/ و52 طائرة مسيرة.

وكانت روسيا قد أعلنت على مدى الأسابيع الأخيرة تقدم قواتها في عدد من جبهات القتال وسيطرتها على العديد من المناطق الجديدة شرقي أوكرانيا تزامنا مع تواصل محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا
بقائي: ما يحصل اليوم هو امتداد للعدوان الصهيو-امريكي السابق علی ایران
محذرة من تدخلات خارجية بإيران..تركيا تؤكد ان "اسرائيل" تضرم النيران بكل منطقتنا
مسيرات مليونية في إيران تنديدا بالأعمال الإرهابية وبالتدخل الخارجي
رسالة من قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي الى الشعب الإيراني.. تعرفون عدوكم
ايران تعلن القبض على 10 من منفذي جريمة "ميدان هروي"
إيران.. اعتقال 25 شخصاً بعمليات أمنية واسعة وضبط أسلحة ومواد حارقة
الصين تعلن دعمها لإيران وتوجه رسالة للعالم: "لا تتدخلوا في شؤون الآخرين"
إيران تستدعي سفراء أوروبا احتجاجاً على أعمال الشغب
الاستخبارات الإيرانية تعلن ضبط 273 قطعة سلاح مهربة واعتقال 3 متورطين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك