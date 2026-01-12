وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات مجموعة قوات /دنيبر/ التابعة لها، سيطرت على بلدة /نوفوبويكوفسكويه/ في مقاطعة /زابوروجيا/ شرقي أوكرانيا.

وبحسب تقرير الوزارة اليومي الصادر عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني 1265 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وأفاد التقرير بأن نيران القوات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت منشآت لقطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، ومطارات عسكرية، ومصانع لإنتاج المسيرات بعيدة المدى ومواقع تخزينها، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني في 157 منطقة، وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 5 قنابل جوية موجهة و4 قذائف من نظام /هيمارس/ و52 طائرة مسيرة.

وكانت روسيا قد أعلنت على مدى الأسابيع الأخيرة تقدم قواتها في عدد من جبهات القتال وسيطرتها على العديد من المناطق الجديدة شرقي أوكرانيا تزامنا مع تواصل محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا".