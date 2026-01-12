الصين تعلن دعمها لإيران وتوجه رسالة للعالم: "لا تتدخلوا في شؤون الآخرين"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، موقفها من الاضطرابات الجارية في إيران، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة الإيرانية، ودعت إلى الاستقرار وتجاوز "الصعوبات"، على حد وصفها.

وفي تصريح رسمي، قالت الخارجية الصينية إنها تأمل أن تتجاوز إيران هذه المرحلة بنجاح، مشددة على أن الصين ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول.

هذا الموقف يعكس دعم بكين المستمر لطهران، ويأتي في ظل تصاعد التوترات الداخلية في إيران، حيث تتزايد المظاهرات والمطالبات بالإصلاح، مقابل موقف دولي متباين تجاه ما يجري.