مسيرات مليونية في إيران تنديدا بالأعمال الإرهابية وبالتدخل الخارجي

مسيرات شعبية حاشدة في شتى أنحاء إيران.. المشاركون في المسيرات نددوا بالأعمال الإرهابية وعمليات الشغب المسلّح مؤكدين دعمهم للجمهورية الإسلامية ورفضهم للتدخلات الخارجية.

ففي مدينة رشت بمحافظة كيلان شمال ايران خرجت مسيرات حاشدة نددت بأعمال الشغب وأكدت على عدم السماح لمثيريها وعملاء الكيان الصهيوني بالعبث بالبلاد.

وفي مدينة سنندج في محافظة كردستان شمال غربي إيران أعلن المشاركون في المسيرات الحاشدة التي خرجت في المدينة عن رفضهم للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الإيراني مؤكدين إن مشاكل البلاد تحل على يد أبنائها.

وفي مدينة كرمان بمحافظة كرمان اعتبر المشاركون في المسيرات التي خرجت صباحاً أن الشعب الإيراني لا يخشى الإرهاب ولا المجاميع الإرهابية التي عاثت في البلاد الخراب والفساد بدعم عسكري وتشجيع من الإستكبار العالمي وإنه خرج عن بكرة أبيه ليعلن عن تأييده الكامل للنظام الإسلامي.