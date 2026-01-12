الصفحة الدولية

مسيرات مليونية في إيران تنديدا بالأعمال الإرهابية وبالتدخل الخارجي


مسيرات شعبية حاشدة في شتى أنحاء إيران.. المشاركون في المسيرات نددوا بالأعمال الإرهابية وعمليات الشغب المسلّح مؤكدين دعمهم للجمهورية الإسلامية ورفضهم للتدخلات الخارجية.

ففي مدينة رشت بمحافظة كيلان شمال ايران خرجت مسيرات حاشدة نددت بأعمال الشغب وأكدت على عدم السماح لمثيريها وعملاء الكيان الصهيوني بالعبث بالبلاد.

وفي مدينة سنندج في محافظة كردستان شمال غربي إيران أعلن المشاركون في المسيرات الحاشدة التي خرجت في المدينة عن رفضهم للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الإيراني مؤكدين إن مشاكل البلاد تحل على يد أبنائها.

وفي مدينة كرمان بمحافظة كرمان اعتبر المشاركون في المسيرات التي خرجت صباحاً أن الشعب الإيراني لا يخشى الإرهاب ولا المجاميع الإرهابية التي عاثت في البلاد الخراب والفساد بدعم عسكري وتشجيع من الإستكبار العالمي وإنه خرج عن بكرة أبيه ليعلن عن تأييده الكامل للنظام الإسلامي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بقائي: ما يحصل اليوم هو امتداد للعدوان الصهيو-امريكي السابق علی ایران
محذرة من تدخلات خارجية بإيران..تركيا تؤكد ان "اسرائيل" تضرم النيران بكل منطقتنا
مسيرات مليونية في إيران تنديدا بالأعمال الإرهابية وبالتدخل الخارجي
رسالة من قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي الى الشعب الإيراني.. تعرفون عدوكم
ايران تعلن القبض على 10 من منفذي جريمة "ميدان هروي"
إيران.. اعتقال 25 شخصاً بعمليات أمنية واسعة وضبط أسلحة ومواد حارقة
الصين تعلن دعمها لإيران وتوجه رسالة للعالم: "لا تتدخلوا في شؤون الآخرين"
إيران تستدعي سفراء أوروبا احتجاجاً على أعمال الشغب
الاستخبارات الإيرانية تعلن ضبط 273 قطعة سلاح مهربة واعتقال 3 متورطين
"ترامب قد يكتب نهاية الناتو!" بسبب كرينلاند .. الاتحاد الأوروبي يطلق تحذيراً
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك