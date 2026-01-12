الصفحة الدولية

إيران تستدعي سفراء أوروبا احتجاجاً على أعمال الشغب


أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، بأن وزارة الخارجية استدعت، سفراء دول بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مطالبة بالتراجع عن دعم أعمال العنف في إيران

ونقلت وكالة تسنيم عن اجتماع للخارجية قولها: إنه "خلال اجتماع بسفراء الدول الأربعة، عرضت الخارجية الإيرانية مشاهد وثائقية تُظهر الأعمال العنيفة التي قام بها مثيرو الشغب"، مؤكدة، أن "هذه التصرفات تجاوزت حدود التظاهر السلمي وتشكل أعمال تخريب منظّمة".

وأضافت، أن "طهران طالبت السفراء بنقل هذه الصور بشكل مباشر إلى وزراء خارجية بلدانهم"، داعية، "إلى التراجع عن التصريحات الرسمية التي عبّرت عن دعم المحتجين".

وتابعت، أن "إيران أكدت أن أي دعم سياسي أو إعلامي من هذا النوع يُعد أمراً غير مقبول وتدخلاً صريحاً في أمنها الداخلي".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
