إيران تستدعي سفراء أوروبا احتجاجاً على أعمال الشغب

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، بأن وزارة الخارجية استدعت، سفراء دول بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مطالبة بالتراجع عن دعم أعمال العنف في إيران

ونقلت وكالة تسنيم عن اجتماع للخارجية قولها: إنه "خلال اجتماع بسفراء الدول الأربعة، عرضت الخارجية الإيرانية مشاهد وثائقية تُظهر الأعمال العنيفة التي قام بها مثيرو الشغب"، مؤكدة، أن "هذه التصرفات تجاوزت حدود التظاهر السلمي وتشكل أعمال تخريب منظّمة".

وأضافت، أن "طهران طالبت السفراء بنقل هذه الصور بشكل مباشر إلى وزراء خارجية بلدانهم"، داعية، "إلى التراجع عن التصريحات الرسمية التي عبّرت عن دعم المحتجين".

وتابعت، أن "إيران أكدت أن أي دعم سياسي أو إعلامي من هذا النوع يُعد أمراً غير مقبول وتدخلاً صريحاً في أمنها الداخلي".