بقائي: ما يحصل اليوم هو امتداد للعدوان الصهيو-امريكي السابق علی ایران


اتهم المتحدث باسم الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" أمريكا والكيان الاسرائيلي بالوقوف وراء الأعمال الشغب الاخيرة في ايران مؤكداً أن تدخلاتهما باتت علنية اليوم بعد إعلان جهاز الموساد دعمه لتلك التحركات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده بقائي اليوم الاثنين، حيث أوضح بقائي "ان السفارة السويسرية کراعیة المصالح الأمریکیة في ايران هي من قنوات التواصل في هذا الشأن".

وردا على سؤال حول امتلاك ايران لأدلة ووثائق عن التدخل الاجنبي في اعمال الشغب الاخيرة بالبلاد، قال بقائي: يجب ان تأخذوا في عين الاعتبار ان الحكومة استقبلت الاحتجاجات السلمية برحابة صدر وفتحت الحوار مع المحتجين واطلعت على مطالبهم، غير أنه وفي المرحلة الثانية أي منذ يوم الخميس وفجأة بدأت الاحتجاجات تأخذ منحى آخر وبدأت اعمال الشغب بإستخدام الاسلحة المتنوعة وتزامن هذا الامر مع تصريحات تدخلية صارخة من قبل امريكا والكيان الصهيوني في الشؤون الداخلية لايران.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: ان امريكا والكيان الصهيوني لا يحترمان القوانين الدولية، وسوف يتم توثيق كل هذه الاعمال على المستوى الدولي وبالادلة الكافية من حضور عناصر مسلحة بين المحتجين والهجوم على المراكز الصحية والثقافية والبنى التحتية وتخريبها وايضا اعمال ارهابية كحرق إحدى الممرضات وهو ما رأيناه في تصرفات واعمال داعش الارهابية.

واضاف: في الواقع انني اشعر اليوم وكأنني في اليوم الثالث من العدوان الصهيوني (16 حزيران/يونيو 2025) على ايران ، حيث عقدنا يومها مؤتمرا صحفيا. واليوم ايضا اعقد هذا المؤتمر الصحفي في حين اننا في حزن عميق على فقد مواطنين اعزاء لنا بسبب اعمال الشغب التي سادت الاحتجاجات، وايضا ان الحكومة الإیرانیة اعلنت الحداد الرسمي على هؤلاء الشهداء.

وقال: في السابق كانت هناك تدخلات مبهمة في الشأن الداخلي الايراني، لكن هذه المرة وبكل وضوح وصراحة اعلن جهاز الموساد ان عناصره تقف الى جانب الشعب الايراني في اعمال الشغب هذه، وتهدف هذه التدخلات الامريكية والصهيونية الى زيادة الفوضى واعمال الشغب وعدد القتلى والضحايا، ولذلك قلت ان هذا المؤتمر الصحفي یذكرني بيوم 16 حزيران/يونيو 2025 ، لان ما يحصل اليوم هو امتداد للعدوان الصهيو-امريكي السابق علی ایران ويعد اليوم الـ13 لهذا العدوان.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
