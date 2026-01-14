شيخ الأزهر: الشيعة إخوة ولا يحتاجون لوثائق لتأكيد كونهم جزءًا عزيزًا من الأمة

أكد شيخ الازهر احمد الطيب، ان الشيعةُ إخوةٌ ولا يحتاجُونَ إلى وثائقَ لتأكيدِ كونِهم جُزءًا عزيزًا من الأمة الإسلامية.

وأشار الشيخ الطيب، في حوار مع جريدة "صوت الأزهر" إلى أن الأزهر أطلق "نداء أهل القبلة" لتعزيز وحدة علمائية في الأمة الإسلامية.

وكشف عن أن علاقات الأخوة العلمية تربطه بكثير من مراجع الشيعة، وأن المستقبل القريب قد يحمل قفزات مهمة في هذا الملف خصوصًا في السياق العربي.

وأعلن عن انتظار الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي بالقاهرة في أبريل/ نيسان المقبل.

وسبق ان قال الشيخ أحمد الطيب، إن "الاختلاف بيننا وبين إخواننا الشيعة هو اختلاف فكر ورأي وليست فُرقة دين، ودليل ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعجز، الذي استشرف فيه المستقبل فحذرنا من مخاطر الانقسام التي قد تنبني على ذلك حين قال: دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، بمعنى حسد بعض دولنا على بعض، وحسد بعض شعوبنا على بعض، ثم قال: وَهِيَ الْحَالِقَةُ، وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدَّيْنِ، ثم فسر قائلا: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فاستكمل: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ ذَلِكَ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بينكم، بمعنى رسخوا السلام بينكم وعيشوا فيه معا".