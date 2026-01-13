الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم على الدول التي تتعامل مع إيران

أعلنت الصين معارضتها فرض رسوم جمركية أحادية أمريكية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران، وتوعدت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها، حيث ذكر متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن "موقف الصين ‌الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح"، مشيرا الى أن "حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا رابح ‌فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل".

وأضاف أن "الصين تعارض بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز للحدود القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها ‌المشروعة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالدد ترامب أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أن الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة.