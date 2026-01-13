الصفحة الدولية

واشنطن تندد بإطلاق روسيا صاروخاً فرط صوتي في أوكرانيا


نددت الولايات المتحدة باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي في هجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي، معتبرة أنه تصعيد خطير ولا يمكن تفسيره، نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، إن "الصاروخ سقط في منطقة بأوكرانيا قريبة من الحدود مع بولندا وحلف شمال الأطلسي"، مضيفة أن "هذا الأمر يشكل تصعيداً جديداً خطيراً، ولا يمكن تفسيره، في وقت تعمل الولايات المتحدة مع كييف وشركاء آخرين وموسكو لوضع حد للحرب من خلال اتفاق يتم التفاوض بشأنه".، وتابعت بروس، "ندين الهجمات الروسية المستمرة والمتصاعدة على منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في أوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن قواتها شنت ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ أوريشنيك، على منشآت أوكرانية حيوية، وذلك ردا على ما ذكرت أنه هجوم شنته كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

