تشييع 100 عنصر أمن في طهران استشهدوا خلال الاعمال الارهابية والشغب في ايران

أُقيمت في العاصمة طهران، اليوم الأربعاء، ( 14 كانون الثاني 2026 )، مراسم تشييع 100 عنصر أمن استشهدوا خلال الاعمال الارهابية والشغب التي تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوعين.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، شارك آلاف الأشخاص في المراسم التي أقيمت أمام جامعة طهران. وخلال مراسم التشييع رفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

غير ان التدخلات الخارجية من امريكا واسرائيل وغيرها من الدول المجاورة تصاعدت الاعمال الارهابية والشغب مما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الامنية وقاموا باستهداف مؤسسات الدولة والمساجد والحسينيات والمرافق العامة