الصفحة الدولية

 إيران تهدد بقصف القواعد الأمريكية، ونداءات من قاعدة العديد بقطر


حذرت طهران دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك الدول حال تعرضها لهجوم أمريكي، حسبما نقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء عن مسؤول إيراني رفيع المستوى، حيث ذكر المسؤول أن "طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران.. وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران".

وجاء ذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران، فقد ذكرت "رويترز" نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء، مضيفة أن السفارة الأمريكية في الدوحة لم تقدم أي تعليق فوري على الموضوع.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي. وقبل الضربات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأكد المسؤول الإيراني أنه تم تعليق الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مضيفا أن التهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية، وأن أي اجتماعات محتملة بين المسؤولَين لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

وأمس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين "لحين توقف قتل المحتجين"، داعيا المشاركين في الاحتجاجات إلى مواصلة المظاهرات، وأكد لهم أن " المساعدة قادمة".

وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى دعت مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت ممكن.

فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في دول خليجية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت حلفاءها بأن الهجوم على إيران أصبح "محتملا أكثر من عدمه".

في حين ذكرت "‏وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس أن السعودية تقود جبهة خليجية تضم قطر وسلطنة عمان، من أجل ثني البيت الأبيض عن توجيه ضربة لإيران، خشية تداعيات هذه الخطوة على استقرار المنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 إيران تهدد بقصف القواعد الأمريكية، ونداءات من قاعدة العديد بقطر
وزير الخارجية الروسي: لا يمكن لأي طرف ثالث أن يغير طبيعة العلاقات بين روسيا وإيران
تحذيرات أوروبية من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي من خلال أزمة غرينلاند وواشنطن
الخارجية الصينية: نعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: سنواجه أي مغامرة برد حاسم وقوي
وزير الدفاع الايراني: سنرد بقوة على اي اعتداء ولن نسمح لاحد بتهديدنا
قائد الجيش الايراني يؤكد تنامي القدرات العسكرية بعد حرب الـ 12 يوما
ردًا على "احفظوا الأسماء".. لاريجاني: ترامب ونتنياهو أبرز القتلة
السويد: مواردنا قد تجعلنا الهدف الأمريكي التالي بعد غرينلاند
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سندافع عن إيران بأرواحنا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك