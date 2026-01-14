 إيران تهدد بقصف القواعد الأمريكية، ونداءات من قاعدة العديد بقطر

حذرت طهران دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك الدول حال تعرضها لهجوم أمريكي، حسبما نقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء عن مسؤول إيراني رفيع المستوى، حيث ذكر المسؤول أن "طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران.. وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران".

وجاء ذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران، فقد ذكرت "رويترز" نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء، مضيفة أن السفارة الأمريكية في الدوحة لم تقدم أي تعليق فوري على الموضوع.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي. وقبل الضربات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأكد المسؤول الإيراني أنه تم تعليق الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مضيفا أن التهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية، وأن أي اجتماعات محتملة بين المسؤولَين لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

وأمس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين "لحين توقف قتل المحتجين"، داعيا المشاركين في الاحتجاجات إلى مواصلة المظاهرات، وأكد لهم أن " المساعدة قادمة".

وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى دعت مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت ممكن.

فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في دول خليجية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت حلفاءها بأن الهجوم على إيران أصبح "محتملا أكثر من عدمه".

في حين ذكرت "‏وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس أن السعودية تقود جبهة خليجية تضم قطر وسلطنة عمان، من أجل ثني البيت الأبيض عن توجيه ضربة لإيران، خشية تداعيات هذه الخطوة على استقرار المنطقة.