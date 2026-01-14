الصفحة الدولية

تحذيرات أوروبية من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي من خلال أزمة غرينلاند وواشنطن


ضمن تصاعد التوترات، حذر قادة أوروبيون من أن أي تدخل عسكري أمريكي مباشر في غرينلاند سيشكل ضربة قاضية للنظام الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أزمة غرينلاند وواشنطن.. تحذيرات أوروبية من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي، إذ جاء هذا التحذير في تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو"، أشار إلى سعي الحكومات الأوروبية لتجنب مواجهة عسكرية مفتوحة مع واشنطن.

كذلك وصف القادة الأوروبيون، وفقا للمنشور، أي عمل مسلح أمريكي في غرينلاند – وهي إقليم تابع لدولة عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو – بأنه سيعني "عمليا نهاية نظام الأمن الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية"، حيث أن غرينلاند تعد جزءا من مملكة الدنمارك.

في حين وجّه النائب ورئيس اللجنة الدفاعية في البرلمان الدنماركي، راسموس يارلوف، في 11 يناير نداء إلى سكان غرينلاند حثهم فيه على التأكيد للعالم على رغبتهم في البقاء تحت التاج الدنماركي.

وحذر يارلوف من أن الخطاب السياسي داخل غرينلاند الذي يشكك في الانتماء الدنماركي قد يستخدم لتبرير خطط واشنطن للسيطرة على الجزيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تعد بالفعل خططا للغزو" بهدف فرض هيمنتها وليس منح الاستقلال.

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول رغبته في ضم غرينلاند، مستندا إلى أهميتها الجيواستراتيجية للأمن القومي الأمريكي. وقد رفض ترامب سابقا تقديم أي تعهد بعدم اللجوء للقوة لتحقيق هذا الهدف، وتردد في الإجابة بوضوح عند سؤاله عن أولويته بين الحصول على الجزيرة أو الحفاظ على تماسك حلف الناتو.

وبهذا، تضع التطورات الأخيرة نظام التحالفات والأمن الغربي أمام اختبار حاسم، وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد الموقف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية وتقويض الثوابت الدولية الراسخة منذ عقود، حيث اعتبر المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس أن استيلاء الولايات المتحدة بالقوة على غرينلاند سيعني نهاية حلف شمال الأطلسي.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
