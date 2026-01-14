تحذيرات أوروبية من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي من خلال أزمة غرينلاند وواشنطن

ضمن تصاعد التوترات، حذر قادة أوروبيون من أن أي تدخل عسكري أمريكي مباشر في غرينلاند سيشكل ضربة قاضية للنظام الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أزمة غرينلاند وواشنطن.. تحذيرات أوروبية من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي، إذ جاء هذا التحذير في تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو"، أشار إلى سعي الحكومات الأوروبية لتجنب مواجهة عسكرية مفتوحة مع واشنطن.

كذلك وصف القادة الأوروبيون، وفقا للمنشور، أي عمل مسلح أمريكي في غرينلاند – وهي إقليم تابع لدولة عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو – بأنه سيعني "عمليا نهاية نظام الأمن الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية"، حيث أن غرينلاند تعد جزءا من مملكة الدنمارك.

في حين وجّه النائب ورئيس اللجنة الدفاعية في البرلمان الدنماركي، راسموس يارلوف، في 11 يناير نداء إلى سكان غرينلاند حثهم فيه على التأكيد للعالم على رغبتهم في البقاء تحت التاج الدنماركي.

وحذر يارلوف من أن الخطاب السياسي داخل غرينلاند الذي يشكك في الانتماء الدنماركي قد يستخدم لتبرير خطط واشنطن للسيطرة على الجزيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تعد بالفعل خططا للغزو" بهدف فرض هيمنتها وليس منح الاستقلال.

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول رغبته في ضم غرينلاند، مستندا إلى أهميتها الجيواستراتيجية للأمن القومي الأمريكي. وقد رفض ترامب سابقا تقديم أي تعهد بعدم اللجوء للقوة لتحقيق هذا الهدف، وتردد في الإجابة بوضوح عند سؤاله عن أولويته بين الحصول على الجزيرة أو الحفاظ على تماسك حلف الناتو.

وبهذا، تضع التطورات الأخيرة نظام التحالفات والأمن الغربي أمام اختبار حاسم، وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد الموقف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية وتقويض الثوابت الدولية الراسخة منذ عقود، حيث اعتبر المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس أن استيلاء الولايات المتحدة بالقوة على غرينلاند سيعني نهاية حلف شمال الأطلسي.