بعد عملية مادورو وتهديد ايران.. روسيا تتهم أمريكا بـ"تفتيت النظام الدولي"

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بتفتيت النظام الدولي بعد الإطاحة بالزعيم ⁠الفنزويلي نيكولاس مادورو وتهديد إيران بالهجوم.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الناميبي في موسكو: "يبدو زملاؤنا الأميركيون ⁠غير جديرين بالثقة عندما يتصرفون بهذه ⁠الطريقة".

ورداً على سؤال حول تقرير نشرته "بلومبرغ" Bloomberg عن أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر يسعيان للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لافروف إن بوتين قال مراراً إنه منفتح على إجراء مناقشات جادة حول السلام في أوكرانيا.