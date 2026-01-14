حرس الحدود الإيراني يحبط ثلاث محاولات تسلل إرهابي على الحدود

أعلن قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي غودرزي، اليوم الأربعاء ( 14 كانون الثاني 2026 )، أن القوات المرابطة على الحدود تمكنت من رصد وإحباط ثلاث محاولات تسلل لمجموعات إرهابية قبل دخولها الأراضي الإيرانية.

وأوضح العميد غودرزي في تصريح أن "الفرق الإرهابية كانت تحاول تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بهدف تنفيذ أعمال تخريبية"، مؤكداً أن "يقظة عناصر حرس الحدود حالت دون وقوع أي نشاط عدائي داخل البلاد".

وأضاف المسؤول العسكري أن "القوات الأمنية ضبطت جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة هذه المجموعات، والتي كان من المقرر استخدامها لأغراض وصفها البيان بأنها (تخريبية وإثارة الفوضى داخل إيران)".

وأشار غودرزي إلى أن "هذه الفرق حاولت استغلال الظروف الأمنية الحالية للتسلل عبر الحدود، إلا أن العمليات الاستخباراتية والمراقبة الدقيقة من قبل حرس الحدود حالت دون تحقيق مخططاتهم"، مؤكدا أن "هذه العمليات تعكس جاهزية حرس الحدود وقدرته على حماية البلاد من التهديدات قبل وقوعها".