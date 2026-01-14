كلينتون وزوجته يرفضان المثول أمام الكونغرس بقضية جنسية

رفض الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، اليوم الأربعاء ( 14 كانون الثاني 2026 )، الإدلاء بشهادتيهما في تحقيق بقيادة الجمهوريين في ‌الكونغرس بشأن رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وقالا إن الأمر عبارة عن ممارسة حزبية.

وكتب الزوجان الديمقراطيان، في رسالة إلى النائب الجمهوري جيمس كومر، الذي يرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب: "على كل شخص ‌أن يكون مستعدا للنضال من أجل هذا البلد ومبادئه وشعبه مهما كانت العواقب.. وهذا هو ⁠الوقت المناسب بالنسبة لنا"

وقال كومر "إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمحاسبة بيل كلينتون بتهمة الإزدراء"، ومن ‌المحتمل أن يؤدي ذلك إلى توجيه اتهامات جنائية له.

وذكر المتحدث باسم اللجنة، أنها ستبدأ أيضا إجراءات الازدراء، ضد هيلاري كلينتون ، التي كانت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2016، إذا لم تمثل أمام اللجنة الأربعاء.

وصرح الزوجان بأنهما حاولا تقديم ما لديهما من "معلومات قليلة" للمساعدة في سير التحقيق، واتهما كومر بتحويل التركيز بعيدا عن تصرفات إدارة الرئيس ترامب.

وتوفي إيستين، في السجن عام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم اتحادية تتعلق بالاتجار بالجنس.