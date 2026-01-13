وزير الدفاع الايراني: سنرد بقوة على اي اعتداء ولن نسمح لاحد بتهديدنا

أكد وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، أن بلاده سترد بقوة على أي اعتداء تتعرض له ولن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها.

وقال نصير زاده في تصريحات صحفية، إن :"جميع القواعد الأميركية والدول التي تسهل عمل واشنطن في المنطقة ستكون أهدافا مشروعة لإيران في حال تعرضها لأي هجوم".

وأضاف أن "الوضع الدفاعي لإيران بات أفضل مقارنة بالحرب الأخيرة"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها طهران لتعزيز قدراتها الدفاعية".