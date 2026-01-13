رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سندافع عن إيران بأرواحنا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الفريق أول عبد الرحيم موسوي، اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، أن القوات المسلحة الإيرانية ستدافع عن البلاد "بأرواحها"، مشدداً على عدم السماح لأي جهة بتهديد أمن إيران أو المساس بسيادتها.

وقال موسوي، في تصريح صحفي، إن "إيران لن تتنازل قيد أنملة عن استقلالها ووحدة أراضيها ومصالحها الوطنية"، مؤكداً أن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة للتصدي لأي تهديد داخلي أو خارجي.

وأضاف: "فليعلم الأعداء أن حماة أمن إيران لن يمنحوا أي فرصة للإرهابيين الدواعش المجرمين وعملاء الاستكبار لتحقيق مآربهم"، مشدداً على أن "إيران ستدافع عن أمنها واستقرارها بكل قوة".

وأكد موسوي أن "الدفاع عن إيران واجب مقدس"، قائلاً: "سندافع عن إيران بأرواحنا، ولن نسمح للإرهاب بخدش الأمن الإيراني أو زعزعة الاستقرار في البلاد".