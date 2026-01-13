الصفحة الدولية

إدارة ترامب تلغي 100 ألف تأشيرة بينها دراسية


ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال ما يقارب العام الذي تلى تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة، أكثر من 100 ألف تأشيرة، من بينها 8 آلاف تأشيرة دراسية تعود لمواطنين أجانب، يُعتقد، وفقاً للسلطات الأمريكية، تورطهم في جرائم مختلفة.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "ألغت وزارة الخارجية حتى الآن أكثر من 100 ألف تأشيرة، من بينها 8 آلاف تأشيرة دراسية و2500 تأشيرة خاصة، لأفراد لفتوا انتباه سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بسبب أنشطتهم الإجرامية، سنواصل ترحيل قطاع الطرق هؤلاء حفاظًا على أمن أمريكا".

وكان ترامب، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، قد صرّح بأن حوالي 25 مليون شخص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية قبل توليه منصبه، كما دعا مراراً إلى سياسة هجرة أكثر صرامة، وبعد تنصيبه وقّع أمراً تنفيذياً يُعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية المكسيكية، مُشيراً إلى نيّته تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي.

