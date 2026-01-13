قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: سنواجه أي مغامرة برد حاسم وقوي

أكد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، اليوم الثلاثاء، ( 13 كانون الثاني 2026 )، أن القوات الإيرانية تمكنت من ترميم كافة الأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة.

وقال موسوي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، إن: "القوات الجوية في الحرس الثوري في كامل قدراتها الدفاعية بالوقت الراهن"، مبيناً أن "أي مغامرة تستهدف الأراضي الإيرانية ستواجه برد حاسم وقوي من قبل القوات المسلحة".

يشار الى انه مع تصعيد التهديدات والنبرة الكلامية بين جميع الأطراف، تتجه الأنظار إلى إيران وسط توقعات بضربة أمريكية إسرائيلية مرتقبة، ضد أهداف عسكرية تتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ الباليتسية.

ومن ضمن سيناريوهات عدة، يرجح المراقبون أن المواجهة هي الخيار الأقرب، لكنهم استبعدوا أن تكون واسعة وشاملة، أو حربا بالمعنى الكلي، والتي قد تنذر إلى مواجهة عالمية متعددة الأقطاب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه "ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لحين توقف قتل المحتجين"، على حد وصفه.

ووجه رسالة للشعب الإيراني قال فيها: "أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق، واجعلوا إيران عظيمة مجددا وسيطروا على مؤسساتكم".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وانصب التركيز الرئيسي للاحتجاجات على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.