ردًا على "احفظوا الأسماء".. لاريجاني: ترامب ونتنياهو أبرز القتلة

رد رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي توعد فيها بملاحقة من وصفهم بـ"القتلة والمعتدين" في الاحتجاجات الإيرانية.

وقال لاريجاني في تعليق رداً على قول ترامب (احفظوا أسماء القتلة والمعتدين) :"أقوم الآن بنشر أسماء أبرز هؤلاء القتلة". وأضاف لاريجاني أن القائمة تضم "أولاً ترامب، وثانياً نتنياهو"، وذلك في إطار التصعيد الكلامي المتبادل بين واشنطن وطهران حول الاحتجاجات في إيرانز