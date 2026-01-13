الخزانة الاميركية تدرج فروع الاخوان المسلمين في 3 دول عربية على قوائم الارهاب

قرر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كـ"منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات أولى لجهود إحباط العنف الذي تقوم به فروع الإخوان المسلمين".

وأضاف روبيو أن "الإدارة الأميركية سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها من أجل حرمان هذه الفروع من الإخوان المسلمين من موارد الانخراط في الإرهاب".