قائد الجيش الايراني يؤكد تنامي القدرات العسكرية بعد حرب الـ 12 يوما

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء ( 12 كانون الثاني 2026 )، أن التهديدات التي يطلقها الكيان ضد إيران تُعد تهديدات حقيقية ووجودية، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية تتعامل معها بجدية عالية وعلى أعلى مستويات الاستعداد.

وأوضح حاتمي في تصريحات صحفية أن الاستعدادات والإجراءات التي أُنجزت عقب ما وصفها بـ«حرب الـ12 يوماً المفروضة» جاءت متناسبة تماماً مع طبيعة هذه التهديدات، وأسهمت في تعزيز الجاهزية الدفاعية والعملياتية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الجيش الإيراني بات اليوم أكثر قدرة مما كان عليه قبل تلك الحرب، لافتاً إلى أن المواجهة الأخيرة شكّلت تجربة فريدة وخاصة للقوات المسلحة، أسهمت في تطوير الأداء العسكري ورفع مستوى الخبرات الميدانية والتنسيق بين التشكيلات المختلفة.

وختم بالتأكيد على أن هذه التجربة عززت قدرة القوات المسلحة على مواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة، وحماية أمن البلاد وسيادتها.

وتأتي تصريحات حاتمي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار تبادل التهديدات بين إيران واسرائيل، على خلفية ملفات أمنية وعسكرية معقّدة في المنطقة.

وشهدت الفترة الماضية مواجهات محدودة وتصعيداً سياسياً وإعلامياً، ما دفع طهران إلى التركيز على تعزيز جاهزيتها الدفاعية وتحديث قدرات قواتها المسلحة.