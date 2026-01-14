الخارجية الصينية: نعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، معارضتها لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول، فقد ذكرت الخارجية في بيان، "تعليقاً على تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن المحتجين الإيرانيين، نعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، موضحة ان "على القوى الكبرى أن تبادر إلى احترام سلطة القانون الدولي".

وأضافت "لا نؤيد استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية"، معربة عن أملها أن "تتجاوز إيران حكومة وشعباً الصعوبات الراهنة".