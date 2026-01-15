الصفحة الدولية

وزير الدفاع الايراني يكشف عن مخطط خارجي لاشعال الفوضى وجر البلاد الى العنف


قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد الطيار عزيز نصير زاده، اليوم الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 )، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية توصلت إلى معلومات دقيقة تفيد بوجود مخطط منظم ومدعوم خارجيًا يقف خلف الاضطرابات الأخيرة، هدفه تحويل الاحتجاجات إلى أعمال عنف واسعة وزعزعة الاستقرار الداخلي.

وأوضح نصير زاده، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن "الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وبعض حلفائهما لعبوا دورًا مباشرًا في دعم مجموعات انفصالية وإرهابية عبر التمويل واللوجستيات وتهريب السلاح"، مشيرًا إلى أن "طهران رصدت اجتماعات خارجية لإدارة ما وصفه بـمشروع الفوضى داخل البلاد".

وأضاف أن "التحقيقات أظهرت أن قيادات ميدانية كانت تدير العنف بأساليب محسوبة، بما في ذلك التخلص من عناصر داخلية لإثارة الرأي العام وخلق حالة من الصدمة"، مؤكدًا أن "الهدف كان التصعيد المتدرج وليس التعبير السلمي عن مطالب".

وفي السياق نفسه، تحدث وزير الدفاع عن "استخدام وسائل غير إنسانية لتغذية العنف"، لافتًا إلى أن "بعض الجهات وزّعت مواد محظورة على مشاركين لزيادة حدّة السلوكيات العدوانية وتقليل القدرة على ضبط النفس، ما ساهم في اتساع دائرة الاضطرابات".

وأشار نصير زاده إلى أن "الاستهداف لم يقتصر على الأمن، بل شمل ممتلكات عامة وخاصة ومنشآت خدمية"، موضحًا أن "التخريب طال عشرات المتاجر والمرافق التي تخدم المواطنين، وكان الهدف منها تعطيل الحياة اليومية والضغط على المجتمع".

وكشف الوزير أن "لدى الأجهزة المعنية معطيات تفصيلية عن آليات التحريض والتنفيذ، بما في ذلك هياكل تنظيمية وحوافز مالية للمشاركين في أعمال العنف"، مؤكدًا أن "هذه المعلومات ستُستخدم في ملاحقات قضائية داخلية وخارجية".

وختم نصير زاده بالتأكيد أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حالة جاهزية كاملة، وأن الدولة ستواجه أي تدخل خارجي، مع التشديد على حماية المواطنين وفرض القانون"، داعيًا إلى "إدانة دولية لأي تحريض أو دعم يهدد سيادة إيران وأمنها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يهدد بـ"قانون التمرد" لإيقاف احتجاجات مينيابوليس
من سجنه.. مادورو يبعث برسالة إلى الشعب الفنزويلي
قوات عسكرية أوروبية تصل إلى غرينلاند​
قائد القوة البرية في الحرس الثوري : جاهزيتنا بأعلى مستوى.. وإيران تخوض "حربا مركبة" على كل الجبهات
وزير الدفاع الايراني يكشف عن مخطط خارجي لاشعال الفوضى وجر البلاد الى العنف
في رسالة للامين العام للامم المتحدة ... عراقجي : : احتجاجات ايران بدات سلمية واستغلتها "عناصر ارهابية"
السعودية وقطر وعمان تقنع ترامب بمنح إيران فرصة وتأجيل الضربة العسكرية
إيران.. تفكيك شبكة تخريب مرتبطة بالخارج واعتقال قادتها في كرمان
أمريكا تحتجز ناقلة نفط جديدة مرتبطة بفنزويلا
عمرو موسى يحذر مصر والسعودية من خطوة إسرائيلية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك