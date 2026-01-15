الصفحة الدولية

السعودية وقطر وعمان تقنع ترامب بمنح إيران فرصة وتأجيل الضربة العسكرية


مع تراجع حدة التصريحات الأمريكية خلال الساعات الماضية حول إيران، أفاد مسؤول سعودي، اليوم الخميس، ( 15 كانون الثاني 2026 )، بأن السعودية وقطر وعمان أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح طهران فرصة.

وقال المسؤول اليوم إن الرياض والدوحة ومسقط حذرت أمريكا من "ردات فعل خطيرة" إذا ضربت الداخل الإيراني، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما أكد أن الدول الـ 3 لا تزال على اتصال مع واشنطن حول المسألة الإيرانية.

بالتزامن أكدت 3 مصادر مطلعة أنه تم خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر بوقت سابق ال بعد رفعه أمس وإخلاء الجنود والأفراد منها.

وكان مصدران سعوديان أكدا أمس أيضاً أن الرياض أبلغت طهران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري أمريكي محتمل ضدها، وفق فرانس برس.

وأوضحا أن المملكة أبلغت طهران مباشرة أنها لن تكون جزءاً من أي عمل عسكري محتمل ضدها، وأن الأراضي والأجواء السعودية لن تستخدم في ذلك".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يهدد بـ"قانون التمرد" لإيقاف احتجاجات مينيابوليس
من سجنه.. مادورو يبعث برسالة إلى الشعب الفنزويلي
قوات عسكرية أوروبية تصل إلى غرينلاند​
قائد القوة البرية في الحرس الثوري : جاهزيتنا بأعلى مستوى.. وإيران تخوض "حربا مركبة" على كل الجبهات
وزير الدفاع الايراني يكشف عن مخطط خارجي لاشعال الفوضى وجر البلاد الى العنف
في رسالة للامين العام للامم المتحدة ... عراقجي : : احتجاجات ايران بدات سلمية واستغلتها "عناصر ارهابية"
السعودية وقطر وعمان تقنع ترامب بمنح إيران فرصة وتأجيل الضربة العسكرية
إيران.. تفكيك شبكة تخريب مرتبطة بالخارج واعتقال قادتها في كرمان
أمريكا تحتجز ناقلة نفط جديدة مرتبطة بفنزويلا
عمرو موسى يحذر مصر والسعودية من خطوة إسرائيلية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك