السعودية وقطر وعمان تقنع ترامب بمنح إيران فرصة وتأجيل الضربة العسكرية

مع تراجع حدة التصريحات الأمريكية خلال الساعات الماضية حول إيران، أفاد مسؤول سعودي، اليوم الخميس، ( 15 كانون الثاني 2026 )، بأن السعودية وقطر وعمان أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح طهران فرصة.

وقال المسؤول اليوم إن الرياض والدوحة ومسقط حذرت أمريكا من "ردات فعل خطيرة" إذا ضربت الداخل الإيراني، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما أكد أن الدول الـ 3 لا تزال على اتصال مع واشنطن حول المسألة الإيرانية.

بالتزامن أكدت 3 مصادر مطلعة أنه تم خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر بوقت سابق ال بعد رفعه أمس وإخلاء الجنود والأفراد منها.

وكان مصدران سعوديان أكدا أمس أيضاً أن الرياض أبلغت طهران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري أمريكي محتمل ضدها، وفق فرانس برس.

وأوضحا أن المملكة أبلغت طهران مباشرة أنها لن تكون جزءاً من أي عمل عسكري محتمل ضدها، وأن الأراضي والأجواء السعودية لن تستخدم في ذلك".