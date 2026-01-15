إيران.. تفكيك شبكة تخريب مرتبطة بالخارج واعتقال قادتها في كرمان

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، ( 15 كانون الثاني 2026 )، عن تفكيك شبكة تخريب واعتقال ستة من قادتها الأساسيين في محافظة كرمان، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وعمليات وصفتها السلطات بـ"الإرهابية" خلال الاضطرابات الأخيرة في المحافظة.

وقالت الإدارة العامة للاستخبارات في كرمان جنوب شرق إيران، إن: "العملية نُفذت بعد رصد استخباري دقيق وبمساندة المواطنين، وأسفرت عن توقيف أشخاص يُعدّون من العناصر المحورية في تنظيم وتوجيه أعمال العنف الميداني".

وبحسب البيان، فإن اثنين من المعتقلين شكّلا نواة شبكة مكوّنة من نحو 20 عنصرًا، عملت على التخريب المنظم واستهداف الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى محاولات جمع معلومات حساسة عبر تصوير مواقع عسكرية وأمنية داخل المحافظة، تمهيدًا لإرسالها إلى جهات خارجية مرتبطة بجهاز الموساد، إلا أن انقطاع الإنترنت حال دون تنفيذ ذلك.

وأضافت السلطات، وفقا للبيان، أن الأجهزة الأمنية ضبطت أسلحة نارية، وأدوات صعق كهربائي، وعبوات غاز مسيل للدموع، ومواد تُستخدم في تصنيع متفجرات، ما يشير إلى مستوى متقدم من الإعداد المسبق للأعمال التخريبية.

كما كشفت الاستخبارات عن اعتقال عنصر ميداني بارز متورط في إحراق متاجر كبرى في مدينة كرمان، جرى توقيفه في مخبئه بمدينة بم، إلى جانب شخص آخر مرتبط بتنظيم "الديمقراطي الكردستاني"، كان يسعى لتأمين أسلحة حربية والتحريض على استهداف قوات الأمن.

وفي السياق نفسه، أُلقي القبض على رجل وامرأة بتهمة التحريض وقيادة مجموعات الشغب في ميدان الحرية وسط مدينة كرمان، عبر توجيه المحتجين وتنفيذ اعتداءات بالحجارة على قوات الأمن.

وأكدت وزارة الاستخبارات أن التحقيقات لا تزال جارية، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة أي شبكات أو عناصر تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وأن التعامل مع هذه القضايا سيكون "حازمًا وقانونيًا".