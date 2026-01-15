ماكرون: فرنسا سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" اضافية الى غرينلاند

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن بلاده سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية إلى غرينلاند، وقال إنه على الأوربيين الحضور في كل مكان تتعرض فيه مصالحهم للتهديد.

وفي كلمة للقوات المسلحة في القاعدة الجوية بمدينة ايستر ، ذكر ماكرون أن فرنسا نشرت فريقا عسكريا أوليا في غرينلاند ضمن مهمة عسكرية أوروبية، وأنها سترسل خلال أيام وسائل إضافية برية وجوية وبحرية إلى هناك.

وشدد على أنه :" يجب على فرنسا والأوربيين مواصلة الحضور في كل مكان تكون فيه مصالحهم مهددة ، دون تصعيد، ولكن بحزم كامل في ما يتعلق باحترام السيادة الاقليمية"، مؤكدا انه :" من دور فرنسا الوقوف إلى جانب دولة ذات سيادة وحماية أراضيها".

ويواصل حلفاء واشنطن في "الناتو" تصعيد لهجتهم تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحشد لحماية غرينلاند بعد التصريحات الأمريكية المتكررة حول ضرورة ضمها.