قائد القوة البرية في الحرس الثوري : جاهزيتنا بأعلى مستوى.. وإيران تخوض "حربا مركبة" على كل الجبهات

قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، العميد محمد كرمي، الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 ) إن جاهزية قواته "في أعلى مستوى ممكن"، مؤكدا أن بلاده تواجه ما وصفها بـ"حرب مركبة شاملة" مع "العدو".

وقال كرمي، في تصريح صحفي إن "نحن في مواجهة حرب مركبة شاملة مع العدو"، مبينا أن هذه الحرب تتوزع على مسارات "اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وسيبرانية وأمنية ودفاعية".

وأضاف أن مستوى الاستعداد "في أعلى مستوى ممكن"، مشيرا إلى أن المواجهة لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل مجالات متعددة. وتابع أن طبيعة الصراع الحالي، بحسب وصفه، تقوم على تشابك الأدوات والضغوط في أكثر من ساحة داخلية وخارجية.

وتتزايد التقارير عن احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران، بعد تأكيدات من البيت الأبيض بأن خيار الضربات ما يزال مطروحا، رغم الإشارة إلى تفضيل مسار دبلوماسي. كما تحدثت تقارير عن إجراءات احترازية أمريكية شملت سحب بعض الأفراد من قواعد في الشرق الأوسط، بالتوازي مع تحذيرات إيرانية لدول مجاورة من أن أي استهداف لإيران قد يفتح باب ردود تشمل قواعد أمريكية في المنطقة، وسط حديث عن جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بطلب من واشنطن.