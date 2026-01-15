الصفحة الدولية

قائد القوة البرية في الحرس الثوري : جاهزيتنا بأعلى مستوى.. وإيران تخوض "حربا مركبة" على كل الجبهات


قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، العميد محمد كرمي، الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 ) إن جاهزية قواته "في أعلى مستوى ممكن"، مؤكدا أن بلاده تواجه ما وصفها بـ"حرب مركبة شاملة" مع "العدو".

وقال كرمي، في تصريح صحفي إن "نحن في مواجهة حرب مركبة شاملة مع العدو"، مبينا أن هذه الحرب تتوزع على مسارات "اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وسيبرانية وأمنية ودفاعية".

وأضاف أن مستوى الاستعداد "في أعلى مستوى ممكن"، مشيرا إلى أن المواجهة لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل مجالات متعددة. وتابع أن طبيعة الصراع الحالي، بحسب وصفه، تقوم على تشابك الأدوات والضغوط في أكثر من ساحة داخلية وخارجية.

وتتزايد التقارير عن احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران، بعد تأكيدات من البيت الأبيض بأن خيار الضربات ما يزال مطروحا، رغم الإشارة إلى تفضيل مسار دبلوماسي. كما تحدثت تقارير عن إجراءات احترازية أمريكية شملت سحب بعض الأفراد من قواعد في الشرق الأوسط، بالتوازي مع تحذيرات إيرانية لدول مجاورة من أن أي استهداف لإيران قد يفتح باب ردود تشمل قواعد أمريكية في المنطقة، وسط حديث عن جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بطلب من واشنطن.

قائد القوة البرية في الحرس الثوري : جاهزيتنا بأعلى مستوى.. وإيران تخوض "حربا مركبة" على كل الجبهات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
