في رسالة للامين العام للامم المتحدة ... عراقجي : : احتجاجات ايران بدات سلمية واستغلتها "عناصر ارهابية"

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، اليوم الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 )، في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، ان الاحتجاجات في ايران بدات سلمية بسبب قضايا اقتصادية، لكنها استغلت من جانب عناصر ارهابية وحولت الى اعمال شغب.

واضاف عراقجي، بحسب ما نقلته وسائل اعلام ايرانية، ان بلاده تريد ادانة اممية لما وصفه بالاعمال الارهابية التي رافقت الاضطرابات.

واشار الى ان طهران تتهم جهات خارجية باستغلال التظاهرات وجرها نحو العنف، داعيا الى التعامل مع الملف من زاوية مكافحة الارهاب وحماية الاستقرار.