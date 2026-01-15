أمريكا تحتجز ناقلة نفط جديدة مرتبطة بفنزويلا

أعلن مسؤولون أمريكيون، الخميس، عن احتجاز ناقلة نفط جديدة مرتبطة بفنزويلا، فقد ذكر المسؤولون، "الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في خطوة هي السادسة من نوعها مؤخرا".

وكانت الولايات المتحدة احتجزت، قبل أيام، ناقلة النفط "أولينا" في البحر الكاريبي، وهي خامس ناقلة تستهدفها في الأسابيع القليلة الماضية مع تكثيف واشنطن جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية. ويُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أول أمس الثلاثاء، عن حصول الولايات المتحدة على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.