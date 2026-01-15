ثلاث دول خليجية أقنعت واشنطن بالتراجع عن عمل عسكري محتمل ضد إيران

أوضحت تقارير صحفية عالمية، اليوم الخميس، عن حراك دبلوماسي قادته ثلاث دول خليجية لثني الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، بالتزامن مع مؤشرات ميدانية تشير إلى انخفاض حدة التوتر في المنطقة، حيث أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، نقلاً عن مسؤول سعودي رفيع المستوى، بأن "المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان أجرت اتصالات مكثفة مع الجانب الأميركي، محذرة من ردات فعل خطيرة وتداعيات لا يمكن التنبؤ بها في حال نفذت واشنطن ضربة عسكرية ضد طهران". كما أكد المسؤول، أن "الدول الثلاث نجحت في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة التريث ومنح إيران فرصة أخرى للدبلوماسية بدلاً من التصعيد العسكري".

كذلك ذكرت وكالة (رويترز) أن مؤشرات التهدئة بدأت تظهر ميدانياً في القواعد الأميركية بالخليج، حيث بيّنت الوكالة، أن "الطائرات الأميركية التي كانت قد غادرت قاعدة (العديد) الجوية في قطر يوم أمس، بدأت بالعودة تدريجياً إلى مواقعها"، مشيرة إلى، أن "بعض الأفراد والطواقم الذين تم إجلاؤهم سابقاً سُمح لهم بالعودة أيضاً"، في إشارة واضحة إلى تراجع احتمالية العمل العسكري"، وفقاً للوكالة.