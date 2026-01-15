الصفحة الدولية

بريطانيا ترسل مسؤولا عسكريا إلى غرينلاند بطلب من الدنمارك


أرسلت بريطانيا مسؤولا عسكريا إلى غرينلاند في الوقت الذي تعزز فيه الدنمارك تواجدها العسكري في المنطقة مع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند، حيث ذكر وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن إن عملية مشتركة سوف تتضمن عددا من الدول الحلفاء، محذرا" لا يمكن لأي شخص التنبؤ بما سيحدث غدا".

كذلك ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "ايه بي ميديا" أن الحكومة البريطانية أكدت أنه سوف يتم إرسال مسؤول عسكري بناء على طلب الدنمارك للانضمام لمجموعة استطلاع قبل تدريب مخطط له في القطب الشمالي.

فيما أوضحت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان إن كل من ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا أكدت أنها سترسل أفرادا للمشاركة في المهمة المشتركة، التي تهدف لتشكيل المزيد من التعاون لتعزيز الأمن الإقليمي و " تقوية قدرتنا على العمل في المنطقة".

