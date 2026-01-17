ترامب يفرض رسوم 10% على 8 دول بسبب قضية غرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، فرض رسوم جمركية على عدد من الدول بسبب قضية غرينلاند.

وقال ترامب في تصريح صحفي ، إن "بلاده فرضت رسوماً جمركية بنسبة 10% على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا بسبب قضية غرينلاند".

وأضاف أن "الرسوم الجمركية بشأن غرينلاند سترتفع إلى 25% بدءاً من شهر حزيران".

وأشار إلى أن "الرسوم الجمركية المتعلقة بغرينلاند ستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص شراء الولايات المتحدة لغرينلاند".

وفي سياق آخر، قال ترامب: "حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران".