الصفحة الدولية

اللواء عبد الرحيم موسوي : أمبراطورية العدو الإعلامية شوهت الحقائق


أكد رئيس هيئة أركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي إن أمبراطورية العدو الإعلامية شوهت الحقائق، مشددا على ضرورة التصدي للمؤامرات عبر تبيين الحقائق. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة البيان التدخلي لمجموعة الدول السبع فيما يتعلق بشؤون ايران الداخلية، واعتبرت ذلك دليلا واضحا على النهج المزيف للدول الاعضاء في المجموعة بقيادة اميركا تجاه قضية حقوق الانسان.

لم يتوقف الإرهاب وأعمال العنف في إيران عند حدود القتل والتخريب، بل استمرت ماكينته الإعلامية بدعم من قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بتشويه الحقائق وتحريف الوقائع.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، شدد على أن إمبراطورية العدو الإعلامية شوهت الحقائق، داعياً إلى ضرورة التصدي للمؤامرات عبر تبيين الحقائق. كما أكد اللواء موسوي أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية في مواجهة المؤامرات الأمريكية، مشيراً إلى أن الحرب الناعمة التي اعتمدها الأعداء أثرت على بعض أفراد الشعب الإيراني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تفكيك شبكة تخريب مكونة من 32 شخصاً في إيران
آلاف الدنماركيين يزحفون نحو سفارة واشنطن نصرة لغرينلاند
إيران ترفض ادعاءات أمريكا حول ضرب مصالحها
اللواء عبد الرحيم موسوي : أمبراطورية العدو الإعلامية شوهت الحقائق
إيران تعلن تفكيك شبكة شغب واعتقال عناصرها الرئيسية
ترامب يفرض رسوم 10% على 8 دول بسبب قضية غرينلاند
بلجيكا: أوروبا لن تتمكن من ردع واشنطن عن غرينلاند
سماحة السيد الخامنئي( دام ظله): ترامب مجرم وتم اعتقال عدد كبير من قادة أعمال الشغب
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله): الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة عبر وحدته
ترامب يصف متظاهري مينيسوتا بالمتمردين ويهدد بقمعهم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك