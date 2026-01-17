اللواء عبد الرحيم موسوي : أمبراطورية العدو الإعلامية شوهت الحقائق

أكد رئيس هيئة أركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي إن أمبراطورية العدو الإعلامية شوهت الحقائق، مشددا على ضرورة التصدي للمؤامرات عبر تبيين الحقائق. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة البيان التدخلي لمجموعة الدول السبع فيما يتعلق بشؤون ايران الداخلية، واعتبرت ذلك دليلا واضحا على النهج المزيف للدول الاعضاء في المجموعة بقيادة اميركا تجاه قضية حقوق الانسان.

لم يتوقف الإرهاب وأعمال العنف في إيران عند حدود القتل والتخريب، بل استمرت ماكينته الإعلامية بدعم من قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بتشويه الحقائق وتحريف الوقائع.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، شدد على أن إمبراطورية العدو الإعلامية شوهت الحقائق، داعياً إلى ضرورة التصدي للمؤامرات عبر تبيين الحقائق. كما أكد اللواء موسوي أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية في مواجهة المؤامرات الأمريكية، مشيراً إلى أن الحرب الناعمة التي اعتمدها الأعداء أثرت على بعض أفراد الشعب الإيراني.