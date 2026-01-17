إيران ترفض ادعاءات أمريكا حول ضرب مصالحها

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، إن الادعاءات الأمريكية حول إعداد إيران خيارات لضرب مصالح أمريكية تهدف إلى إثارة التوتر والاضطراب في المنطقة، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس.

وشددت الخارجية الإيرانية في بيان على أن "طهران سترد بقوة على أي تحرك عدائي، وأن القوات المسلحة عازمة على الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتطويرها".

وجاء الرد الإيراني بعد أن "نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية، اليوم السبت، بيانًا أعلنت فيه أنها تلقت تقارير تفيد بأن "الجمهورية الإسلامية تعد خيارات لاستهداف قواعد أمريكية".

وأعاد البيان التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أكد فيه مرارًا أنه "في حال استهداف المصالح الأمريكية، ستواجه إيران رداً قوياً جدًا"، مختتمًا بالقول: "قلنا ذلك سابقًا ونكرره الآن: لا تلعبوا مع الرئيس ترامب".