سماحة السيد الخامنئي (دام ظله): الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة عبر وحدته

أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله)، اليوم السبت، أن الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة، حيث ذكر سماحته إن "الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة وقال الكلمة النهائية عبر وحدته"، لافتا الى انه "تم اعتقال عدد كبير من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب المجرمين". كما وأضاف أن "الولايات المتحدة دعمت الفتنة في إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه"، مبينا: "لا نقود البلاد إلى حرب ولكن لن نتهاون مع المجرمين في الداخل".



