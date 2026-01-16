الصفحة الدولية

السلطات الإيرانية : اعتقال 3 آلاف شخص بتهمة التخريب وتفكيك شبكات منظمة


أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة ( 16 كانون الثاني 2026 )، تنفيذ حملة أمنية واسعة في عدد من المحافظات، أسفرت عن اعتقال آلاف المتهمين بالضلوع في أعمال عنف وتخريب رافقت الاضطرابات الأخيرة، فضلا عن تفكيك شبكات منظمة في محافظتي كرمان وكرمانشاه.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصادر أمنية أن "عدد المعتقلين بلغ نحو 3 آلاف مخرب بينهم عناصر مرتبطة بجماعات إرهابية"، مشيرة إلى أن "بعضهم لعب أدواراً تنظيمية وميدانية في الأحداث الأخيرة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد امتدادات هذه الشبكات".

وفي محافظة كرمان، أعلنت قيادة الشرطة اعتقال متورطين في تخريب منشآت عامة، من بينها محطة وقود وقاعدة تابعة لقوات التعبئة، إضافة إلى إحراق مواكب ومنشآت خدمية.

وأكدت الشرطة أن الموقوفين اعترفوا بتنفيذ أعمال التخريب، وضُبطت بحوزتهم مواد قابلة للاشتعال وأدوات استخدمت في تنفيذ الهجمات.

أما في كرمانشاه، فأفاد المسؤولون المحليون باعتقال عدد من المخربين لعبوا دوراً قيادياً في الاضطرابات، لافتين إلى ضبط أسلحة نارية ووسائل اتصال وعبوات محلية الصنع، ما يعزز – بحسب السلطات – فرضية التنظيم المسبق للأحداث.

وأكدت الجهات الرسمية أن هذه العمليات تأتي في إطار "حفظ الأمن والاستقرار"، وأن جميع الملفات ستحال إلى القضاء، مع التشديد على عدم التساهل مع أي أعمال تستهدف المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة.

