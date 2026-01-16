الصفحة الدولية

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع إسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب


وقّعت جمهورية العراق ومملكة إسبانيا، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، إذ ذكر بيان لوزارة الخارجية نشرته الوكالة الرسمية، أنه " في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق ومملكة اسبانيا وبحضور سفير جمهورية العراق في مدريد، جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ووزارة الدفاع الاسبانية في مقر وزارة الدفاع الاسبانية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الفريق أول ركن كريم التميمي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له إلى العاصمة الاسبانية مدريد، بناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من قبل وزارة الدفاع الاسبانية".

وأضاف البيان أنه "تم عقد لقاءات رفيعة المستوى جمعت كل من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووزيرة دفاع مملكة إسبانيا مارغريتا روبليس، ورئيس أركان الدفاع الأدميرال تيودورو إستيبان، والسفير صالح التميمي، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين وإمكانية تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب".

كما أوضح أن "العلاقات العراقية‑الإسبانية شهدت تطوراً لافتاً في المجال العسكري، مع تأكيد الجانبين حرصهما على تعزيز الشراكة الأمنية وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي والأمني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع إسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب
إيران: اعتقال ثلاثة آلاف شخص بتهمة العنف المسلح
أمريكا تعلق على وجود قوات أوروبية في غرينلاند
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
صحيفة أمريكية: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على ايران
امير الموسوي يكشف عن اسباب تراجع ترامب عن ضرب الجمهورية الاسلامية في ايران
انفجار ضخم يهز مدينة هولندية
ماكرون: فرنسا سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" اضافية الى غرينلاند
ترامب يهدد بـ"قانون التمرد" لإيقاف احتجاجات مينيابوليس
من سجنه.. مادورو يبعث برسالة إلى الشعب الفنزويلي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك