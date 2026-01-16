العراق يوقع مذكرة تفاهم مع إسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب

وقّعت جمهورية العراق ومملكة إسبانيا، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، إذ ذكر بيان لوزارة الخارجية نشرته الوكالة الرسمية، أنه " في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق ومملكة اسبانيا وبحضور سفير جمهورية العراق في مدريد، جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ووزارة الدفاع الاسبانية في مقر وزارة الدفاع الاسبانية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الفريق أول ركن كريم التميمي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له إلى العاصمة الاسبانية مدريد، بناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من قبل وزارة الدفاع الاسبانية".

وأضاف البيان أنه "تم عقد لقاءات رفيعة المستوى جمعت كل من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووزيرة دفاع مملكة إسبانيا مارغريتا روبليس، ورئيس أركان الدفاع الأدميرال تيودورو إستيبان، والسفير صالح التميمي، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين وإمكانية تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب".

كما أوضح أن "العلاقات العراقية‑الإسبانية شهدت تطوراً لافتاً في المجال العسكري، مع تأكيد الجانبين حرصهما على تعزيز الشراكة الأمنية وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي والأمني".