مسؤول إيراني: مجموعات كردية مسلحة أُرسلت من العراق وتركيا لإثارة الفوضى


 

 

كشف مسؤول إيراني، عن محاولات قامت بها جماعات انفصالية كردية مسلحة لعبور الحدود من العراق باتجاه الأراضي الإيرانية، في إشارة إلى مساعي جهات خارجية لاستغلال حالة عدم الاستقرار التي خلفتها الاحتجاجات الدامية في إيران، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر، بينهم المسؤول الإيراني، تأكيدهم أن جهاز الاستخبارات التركي (MIT) وجّه تحذيراً مسبقاً إلى الحرس الثوري الإيراني بشأن تحركات لمقاتلين أكراد يعتزمون عبور الحدود في الأيام الأخيرة.

كذلك أوضح المسؤول أن قوات الحرس الثوري اشتبكت بالفعل مع تلك المجموعات، التي اتهمها بالسعي لإثارة الفوضى واستغلال الحراك الاحتجاجي الداخلي لتنفيذ أجندات انفصالية.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من جهاز الاستخبارات التركي أو الرئاسة في أنقرة، يبرز الموقف التركي كطرف محذر من التدخلات الأجنبية في الشأن الإيراني، حيث اعتبرت أنقرة أن أي تدخل خارجي سيؤدي إلى تصعيد الأزمات الإقليمية، لا سيما مع نشاط حزب العمال الكردستاني (PKK) في شمال العراق الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً.

كما لفت المسؤول الإيراني إلى أن المقاتلين "أُرسلوا من العراق وتركيا"، مؤكداً أن طهران وجهت طلباً رسمياً إلى البلدين بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف أي عمليات لنقل المقاتلين أو تهريب الأسلحة عبر الحدود المشتركة، منعاً لمزيد من التصعيد الأمني.

