الصفحة الدولية

إيران: اعتقال ثلاثة آلاف شخص بتهمة العنف المسلح


أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو ثلاثة آلاف شخص من جماعات متهمة بالإرهاب والضلوع في أعمال شغب مسلحة شهدتها عدة محافظات في الأيام الأخيرة، حيث أشارت التقارير إلى أن الحملات الأمنية طالت قادة مجموعات مسلحة في محافظات كرمان وكرمانشاه وكلستان وهرمزكان، حيث تم توقيف مشتبه بهم وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة.

في كرمان، أعلن قائد شرطة المحافظة، العقيد أكبر نجفي، اعتقال خمسة أشخاص متهمين بـ"التخريب"، بعد أن استهدفوا محطة وقود وقاعدة لقوات التعبئة. وأضاف أن السلطات ضبطت بحوزتهم كميات من المواد القابلة للاشتعال.

وفي جنوب البلاد، أفاد قائد شرطة هرمزكان، علي أكبر جاويدان، باعتقال خلية مكوّنة من 10 أشخاص (8 رجال وامرأتان) على خلفية أعمال الشغب في مدينة بندر عباس. وتم ضبط 65 زجاجة حارقة، و25 بطارية، وسلاحين ناريين، وجهاز استقبال إشارات أقمار صناعية، ومواد تستخدم في تصنيع قنابل يدوية.

كما نقلت "تسنيم" عن محافظ كرمانشاه، منوتشهر حبيبي، أن المعتقلين في المحافظة كانوا يحملون أسلحة نارية وأجهزة لاسلكي وقنابل مصنعة يدويا. ووصف الأحداث بأنها "ليست احتجاجات عادية، بل عمليات منظمة"، مؤكدا أن المجموعات المسلحة كانت تسعى "إلى إيقاع ضحايا بأعداد كبيرة".

وفي شمالي إيران، أعلنت شرطة محافظة كلستان عن تفكيك "وكر تنظيمي" في مدينة آزادشهر، واعتقال أحد القادة الرئيسيين لأعمال الشغب المسلحة. واعترف المتهم بتنفيذ هجمات باستخدام سيوف وزجاجات حارقة، بل وأكد أنه "أطلق النار مباشرة على المواطنين وقوات الأمن".

كما لفت السلطات إلى أن الخسائر في الممتلكات العامة، بما في ذلك مبنى القائمقامية والبنوك وأجهزة الصراف الآلي ومتاجر، تجاوزت 100 مليار تومان.

كما أُلقي القبض في عملية أخرى على "أحد أخطر الإرهابيين المسلحين" في المحافظة، بناءً على معلومات استخباراتية وتعاون من المواطنين، بعد أن كان ينشر "الرعب والخوف" عبر تهديدات موجهة للمدنيين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: اعتقال ثلاثة آلاف شخص بتهمة العنف المسلح
أمريكا تعلق على وجود قوات أوروبية في غرينلاند
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
صحيفة أمريكية: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على ايران
امير الموسوي يكشف عن اسباب تراجع ترامب عن ضرب الجمهورية الاسلامية في ايران
انفجار ضخم يهز مدينة هولندية
ماكرون: فرنسا سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" اضافية الى غرينلاند
ترامب يهدد بـ"قانون التمرد" لإيقاف احتجاجات مينيابوليس
من سجنه.. مادورو يبعث برسالة إلى الشعب الفنزويلي
قوات عسكرية أوروبية تصل إلى غرينلاند​
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك