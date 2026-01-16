إيران: اعتقال ثلاثة آلاف شخص بتهمة العنف المسلح

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو ثلاثة آلاف شخص من جماعات متهمة بالإرهاب والضلوع في أعمال شغب مسلحة شهدتها عدة محافظات في الأيام الأخيرة، حيث أشارت التقارير إلى أن الحملات الأمنية طالت قادة مجموعات مسلحة في محافظات كرمان وكرمانشاه وكلستان وهرمزكان، حيث تم توقيف مشتبه بهم وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة.

في كرمان، أعلن قائد شرطة المحافظة، العقيد أكبر نجفي، اعتقال خمسة أشخاص متهمين بـ"التخريب"، بعد أن استهدفوا محطة وقود وقاعدة لقوات التعبئة. وأضاف أن السلطات ضبطت بحوزتهم كميات من المواد القابلة للاشتعال.

وفي جنوب البلاد، أفاد قائد شرطة هرمزكان، علي أكبر جاويدان، باعتقال خلية مكوّنة من 10 أشخاص (8 رجال وامرأتان) على خلفية أعمال الشغب في مدينة بندر عباس. وتم ضبط 65 زجاجة حارقة، و25 بطارية، وسلاحين ناريين، وجهاز استقبال إشارات أقمار صناعية، ومواد تستخدم في تصنيع قنابل يدوية.

كما نقلت "تسنيم" عن محافظ كرمانشاه، منوتشهر حبيبي، أن المعتقلين في المحافظة كانوا يحملون أسلحة نارية وأجهزة لاسلكي وقنابل مصنعة يدويا. ووصف الأحداث بأنها "ليست احتجاجات عادية، بل عمليات منظمة"، مؤكدا أن المجموعات المسلحة كانت تسعى "إلى إيقاع ضحايا بأعداد كبيرة".

وفي شمالي إيران، أعلنت شرطة محافظة كلستان عن تفكيك "وكر تنظيمي" في مدينة آزادشهر، واعتقال أحد القادة الرئيسيين لأعمال الشغب المسلحة. واعترف المتهم بتنفيذ هجمات باستخدام سيوف وزجاجات حارقة، بل وأكد أنه "أطلق النار مباشرة على المواطنين وقوات الأمن".

كما لفت السلطات إلى أن الخسائر في الممتلكات العامة، بما في ذلك مبنى القائمقامية والبنوك وأجهزة الصراف الآلي ومتاجر، تجاوزت 100 مليار تومان.

كما أُلقي القبض في عملية أخرى على "أحد أخطر الإرهابيين المسلحين" في المحافظة، بناءً على معلومات استخباراتية وتعاون من المواطنين، بعد أن كان ينشر "الرعب والخوف" عبر تهديدات موجهة للمدنيين.