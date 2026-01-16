ترامب يهدد المعارضين لخطة ضم غرينلاند: سنفرض عليهم تعرفة كمركية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بفرض تعرفة جمركية على الدول التي لا تتفق مع خطته بشأن غرينلاند.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "قد نفرض تعريفة جمركية على الدول التي لا تتفق مع خطتنا بشأن غرينلاند".

وتُعد غرينلاند إقليما يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، تحت سيادة الدانمارك العضو في حلف الناتو.

ويعيش نحو 57 ألف نسمة على هذه الجزيرة ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة بسبب موقعها في القطب الشمالي ومواردها الطبيعية، مما يجعلها نقطة محورية في التنافس الأميركي المتصاعد مع روسيا والصين، خاصة مع تصعيد القوتين أنشطتهما في المنطقة القطبية الشمالية مع ذوبان الجليد الناتج عن التغيّر المناخي.