الأمير تركي الفيصل يكشف عن "ضغط أمريكي" قاومه محمد بن سلمان بخصوص التطبيع مع إسرائيل

أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل أن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان قاوم الضغط الأمريكي بخصوص التطبيع مع إسرائيل.

وفي مقال رأي له نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أشار الأمير تركي الفيصل إلى أن "زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة تكللت بكل آيات النجاح".

وأوضح تركي الفيصل أنه بالإضافة إلى ما أنجزه الأمير محمد بن سلمان من اتفاقيات، "استطاع أن يكسر الطوق الذي كان يقيد تلك الاتفاقيات من الجانب الأمريكي بمراعاتها مصلحة إسرائيل في شروطها".

وذكر الفيصل أن ولي العهد السعودي حظي من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بـ"وعد معلن بأن المملكة ستنال أفضل ما تنتجه المصانع الأمريكية".

وسلط الأمير السعودي في مقاله الضوء على أن "الرئيس ترامب يتعاون مع ولي العهد على إقامة صناعة نووية في المملكة نظرا لوجود مخزون كبير من اليورانيوم فيها".

ورأى رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أنه "نتيجة لذلك، وجدت إسرائيل أفضليتها قد تدنت لدى الإدارة الأمريكية، تلك الأفضلية التي تمتعت بها طوال عقود"، متابعا: "بالإضافة إلى أن الأمير محمد قاوم الضغط بخصوص التطبيع مع إسرائيل، بل إنه جاهر بإصراره على أن ينال الفلسطينيون دولتهم قبل أي تطبيع مع إسرائيل".