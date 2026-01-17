آلاف الدنماركيين يزحفون نحو سفارة واشنطن نصرة لغرينلاند

في مشهد تضامني واسع النطاق، شهدت الدنمارك اليوم السبت مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين في كوبنهاغن وعدة مدن أخرى بالإضافة إلى احتجاجات في عاصمة غرينلاند نوك، رفضًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول رغبته في ضم الجزيرة القطبية الشمالية أو السيطرة عليها.

ورفع المتظاهرون أعلام غرينلاند ذات اللونين الأحمر والأبيض، وهتفوا بشعارات مثل "غرينلاند ليست للبيع" و"ارفعوا أيديكم عن غرينلاند"، مطالبين باحترام حق سكان الجزيرة في تقرير مصيرهم. بدأت المسيرة الرئيسية من ساحة بلدية كوبنهاغن متوجهة نحو السفارة الأمريكية، وسط مشاركة منظمات غرينلاندية في الدنمارك ومنظمات أهلية أخرى.

وأعربت جولي راديماخر، رئيسة منظمة "أوجوت" (للمقيمين الغرينلانديين في الدنمارك)، عن شكرها للدعم الشعبي الكبير، قائلة إن غرينلاند أصبحت "جبهة نضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، ودعت العالم إلى "الانتباه" لهذه القضية.

آلاف الدنماركيين يهتفون "غرينلاند ليست للبيع"

تأتي هذه الاحتجاجات وسط تصعيد دبلوماسي غير مسبوق بين واشنطن وكوبنهاغن، حيث يبرر ترامب موقفه بأهمية غرينلاند الاستراتيجية للأمن الأمريكي بسبب موقعها وثرواتها المعدنية، ولم يستبعد استخدام القوة. في المقابل، أرسلت دول أوروبية أعدادًا محدودة من العسكريين إلى الجزيرة بناءً على طلب الدنمارك، في إشارة دعم ضمن حلف الناتو.