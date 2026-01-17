الصفحة الدولية

سماحة السيد الخامنئي( دام ظله): ترامب مجرم وتم اعتقال عدد كبير من قادة أعمال الشغب


اكد المرشد الإيراني الأعلى سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله)، اليوم السبت، ان الرئيس الأمريكي "مجرم"، فيما أشار الى اعتقال عدد كبير من قادة أعمال الشغب، فقد ذكر سماحته  خلال لقاء في ذكرى المبعث النبوي الشريف، "نعتبر الرئيس الأميركي مجرماً بسبب ما ألحقه من الخسائر والافتراءات التي وجّهها للشعب الإيراني"، مبينا ان "الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة وقال الكلمة النهائية عبر وحدته".

كذلك ذكر، منذ بداية الثورة وحتى اليوم والأعداء يفكرون بإعادة إيران إلى هيمنتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية.. هذا هو الهدف وهذه هي سياسة أميركا

كما أضاف "لا نقود البلاد إلى حرب ولكن لن نتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة دعمت الفتنة في إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه".

وذكر انه "تم اعتقال عدد كبير من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب المجرمين".

