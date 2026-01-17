بلجيكا: أوروبا لن تتمكن من ردع واشنطن عن غرينلاند

أقر وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن بعدم قدرة الاتحاد الأوروبي على المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة إن أقدمت على ضم غرينلاند بالقوة، حيث ذكر فرانكن في حوار مع قناة "VRT" البلجيكية: "الحديث عن حرب من أجل غرينلاند غير واقعي، فالتفوق العسكري الأمريكي في المنطقة القطبية هائل، وخطوط إمدادهم تمنحهم أفضلية لا يمكن مجاراتها".

وأضاف: "لهذا السبب يجب أن نركز جهودنا على الخطة الدبلوماسية، وهي إقناع واشنطن بأن الاتحاد الأوروبي قادر على إدارة الملف الأمني في غرينلاند دون الحاجة لتدخل أمريكي".

وعند سؤاله عن البدائل المتاحة في حال فشل المسار الدبلوماسي، أكد الوزير البلجيكي وجود "خطة احتياطية"، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها قائلا: "الخطط البديلة موجودة دائما، لكن الإفصاح عنها علنا ليس حكيما".

وفي ذات الصدد، ذكر قائد القيادة القطبية للقوات الدنماركية سورين أندرسن إن التركيز الأمني لقواته ينصب على روسيا وليس الولايات المتحدة، رغم التصريحات الأمريكية المتكررة حول السيطرة على غرينلاند.

ومن الجدير بالذكر أن التوتر يتصاعد بين الولايات المتحدة والدنمارك بعد تصريحات متكررة للرئيس دونالد ترامب حول ضرورة سيطرة بلاده على غرينلاند، الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية والغنية بالموارد الطبيعية، فيما تتمسك كوبنهاغن وحكومة غرينلاند المحلية برفض هذه المطالب وتطالبان باحترام السيادة الإقليمية.