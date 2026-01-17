إيران تعلن تفكيك شبكة شغب واعتقال عناصرها الرئيسية

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، عن تفكيك شبكة مكوّنة من 32 شخصًا كانت تنشط في عدد من المحافظات الإيرانية، بينها العاصمة طهران.

وأوضحت الوزارة أنه "جرى اعتقال 12 عنصرًا من القيادات الرئيسية في الشبكة، فيما تم استدعاء 13 شخصًا آخرين على ذمة التحقيق"، مشيرة إلى أن "نواة هذه الشبكة كانت متمركزة في مدينة مشهد".

وبحسب البيان، نفّذ أفراد الشبكة أعمال تخريبية شملت إحراق أماكن دينية، في إطار ما وصفته الوزارة بمحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.

وكشفت وزارة الاستخبارات أن "أحد الموقوفين ضمن الشبكة أجرى عدة رحلات إلى الأراضي المحتلة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة تلك الزيارات".

وأكدت الوزارة "استمرارها في متابعة الخيوط المرتبطة بالقضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".